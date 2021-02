Genk-verdediger beleefde pijnlijke avond en werd al na 35 minuten vervangen: "Niet zo'n heel moeilijke beslissing"

Het is ook in Oostende niets geworden voor KRC Genk. Dat is de laatste tijd reeds al te vaak het geval geweest. Voor één speler in het bijzonder was het een pijnlijke zaak: Carlos Cuesta. De Colombiaan lag aan de basis van twee strafschoppen voor KVO.

Bovendien werd de verdediger door John van den Brom al na 35 minuten naar de kant gehaald. "Carlos heeft ook een verleden. Je zag bij hem de onzekerheid na de strafschoppen. Over strafschopfases kun je altijd wel gaan discussiëren. Er werden twee strafschoppen gegeven na een tussenkomst van de VAR, wat toch wil zeggen dat er enige twijfel is bij alles en iedereen. Dat komt Carlos ook niet ten goede." Van den Brom was dan weer vastbesloten toen hij het besluit nam om Cuesta al vroeg te wisselen. "Je hebt een centrale verdediger die vaak 1 tegen 1 komt tegen een snelle spits en een gele kaart op zak heeft. Dat was niet zo'n heel moeilijke beslissing voor mij." Ik ben heel blij met hoe Lucumí gereageerd heeft. Hij heeft ook heel wat mindere wedstrijden gespeeld. Als je hem zo ziet spelen, mag er nooit twijfel zijn bij mij om hem op te stellen." Overigens kan ook niet alles op Cuesta gestoken worden. Bij de laatste strafschop liet McKenzie hem in de steek door er zich heel gemakkelijk uit te laten lopen. "Dat klopt, dat is ook zo. Aan elke goal gaan natuurlijk fouten vooraf. Het zijn allebei goeie centrale verdedigers, laten we daar niet aan twijfelen. Het heeft ook te maken met de kwaliteit van de spitsen van Oostende. Je mag nooit het ene los van het andere zien."