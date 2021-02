Vrancken en Vanhaezebrouck reageren: "Ons herpakt na start" en "Dit is tweede best scorende ploeg van het moment"

Wouter Vrancken en Hein Vanhaezebrouck konden op basis van de wedstrijd wel leven met het punt dat hun ploegen vrijdagavond behaalden. Beide coaches waren het erover eens dat het een billijk gelijkspel was. Uit de reactie van Vanhaezebrouck bleek ook het respect voor de tegenstander.

In de eerste twintig minuten waren we niet goed in de duels", stelde Wouter Vrancken vast. "De kwaliteit was er op dat moment niet. We hebben ons herpakt na die start, dat is het belangrijkste. Gent was op een gegeven moment in het seizoen zwalpend, maar groeit week na week en wordt standvastig en kan dingen creëren."

Kansen creëren deed ook KV Mechelen, al had Vrancken nog net op iets meer gehoopt. "Wat ik onze ploeg kan aanwrijven, is dat we in kleine dingen niet creatief genoeg waren. Dan spreek ik over kaatsen en controles die niet zuiver genoeg waren om door het blok van Gent te komen. Mede door de aanpak van de tegenstander. Het is wel een verdiend en mooi punt tegen een sterke ploeg."

© photonews

Gent schiet met een punt niet veel op, maar Vanhaezebrouck claimde ook niet meer dan een puntendeling. "Mechelen heeft het tweede beste resultaat van alle ploegen in de competitie in de laatste matchen. Dit is de tweede best scorende ploeg van het moment. Wie zijn wij dan om te zeggen dat we hier sowieso hadden moeten winnen? Ik vind dat we een goeie match gespeeld hebben."

Vooral voor rust was er langs twee kanten heel wat animo. "De eerste helft was van een hoog niveau. Het tegendoelpunt valt iets te vroeg. Als we het iets langer kunnen houden, hadden we er beter voor gestaan. Aan de rust had het 3-3 kunnen staan. We zijn nadien helemaal niet meer verdedigend gaan spelen. We hadden wel al veel gegeven."

© photonews

Vanhaezebrouck bracht Tissoudali aan de aftrap en liet hem meteen een volledige match tussen de lijnen staan. "Ik heb meer dan eens overwogen om hem te vervangen. Als ik iemand op de bank had zitten die blindelings scoort, had ik dat gedaan. Als je daar niet van overtuigd bent, laat je Tissoudali staan omdat die toch met één flits het verschil kan maken."

Een opvallende afwezige op het wedstrijdblad was Roman Bezus. "Hij had maandag een trap gekregen. We hebben heel lang getwijfeld, want hij kon toch voldoende kracht zetten de voorbije dagen. We dachten dat de blessure door het vocht kwam, maar de medische staf was niet zeker. Bij inspanningen en versnellingen had hij vandaag toch pijn. Het was onmogelijk om hem erbij te nemen."