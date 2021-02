Van Crombrugge kleeft geen datum op zijn terugkeer: "Ze noemen ons de Ninja Turtles"

Hendrik Van Crombrugge werd geopereerd aan zijn rug en is ondertussen aan het revalideren. Van een specifiek moment om terug te keren is er nog geen sprake.

Van Crombrugge is bezig met de revalidatie “Ik ben geopereerd op 22 december en er was drie maanden onbeschikbaarheid voorspeld”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Het ideale scenario is een comeback eind maart, maar ik heb niet één bepaalde match of datum in mijn hoofd. Als dat dan niet lukt, is het een domper.”

Dat betekent wel dat hij fit is tegen het EK. “Ook van het EK maak ik geen prioriteit. Natuurlijk wil ik deel uitmaken van de nationale ploeg, zeker nadat ik me in oktober al eens mocht tonen tegen Ivoorkust, maar ik ben realistisch. Eerst topfit zijn en presteren bij Anderlecht. Roberto Martinez weet wel wat hij aan me heeft.”

Zal hij Wellenreuther snel weer uit doel krijgen? “Ik ben niet bezig met zijn prestaties, maar met die van het team. Het is wel logisch dat Timon zijn ambitie uitspreekt, met een andere mindset heb je hier geen plaats. In het algemeen vormen keepers een goeie kliek. Op Anderlecht noemen ze de doelmannen zelfs de Ninja Turtles omdat we in het groen trainen. Vraag me niet of ik Donatello of Michelangelo ben, zo'n kenner ben ik niet, maar het klikt best met Wellenreuther, Hahn, Verbruggen en Vercauteren. Als iemand mijn raad vraagt, geef ik die. Met Timon spreek ik zelfs Duits.”