Boezemvriend Vanden Borre begrijpt het zelf ook niet: "Zelfs voor mij is het moeilijk te weten wat er in zijn hoofd omgaat"

Hervé Kagé (31) zit sinds zijn passage bij KV Kortrijk zonder club. Nagelbijten voor een man die nog steeds graag tegen een balletje trapt. Daarom wil hij ook Anthony Vanden Borre behoeden om niet de fout te maken om er de brui aan te geven.

Het verhaal van Vanden Borre kent u intussen wel. Hij stuurde zijn kat naar de trainingen van de beloften en Anderlecht wil zijn contract ontbinden. "Tja, ik probeer dat te vermijden", vertelt Kagé in Het Nieuwsblad. "Ik ben een beetje zijn kleine broer, maar zelfs voor mij is het moeilijk om te weten wat er in zijn hoofd omgaat. Soms praat je tegen Anthony en geeft hij de indruk dat hij luistert, maar in werkelijkheid...”

Kagé begrijpt ook niet waarom Vanden Borre zich onmogelijk maakt bij paars-wit. “Ja, hij beslist natuurlijk voor zichzelf, maar ik begreep het niet. Waarom bleef hij weg? Waarom viel hij Anderlecht aan in de media? Ik adviseerde hem om dat allemaal niet weg te gooien. In de B-ploeg van Anderlecht trainen is nog altijd beter dan thuis te zitten of met contractloze spelers te sjotten, zoals ik. Je hebt er medische begeleiding, coaches, voedingsdeskundigen… Je hebt structuur in je leven.”