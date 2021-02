📷 LiveScore is het even kwijt met al die jeugd bij Anderlecht: Kortrijk speelt tegen... U21 van paars-wit

LiveScore kondigde de match van zondag aan als een duel tussen de U21 van Anderlecht en KV Kortrijk. Misschien wel begrijpelijk als ze de leeftijd zien van de meeste A-kernspelers. LiveScore zag het foutje echter snel in en paste het aan.

On nous respecte même plus haha ! On est considéré comme une équipe d’U21 par @livescore 😅😂 pic.twitter.com/gl3lbreOCw