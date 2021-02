'Van den Brom blijft ook na crisisberaad aan als trainer van KRC Genk'

Zoals bekend hield KRC Genk maandagavond crisisberaad over de positie van John van den Brom. De trainer staat onder stevige druk na de belabberde reeks van zijn ploeg. De ploeg die niet eens zo lang geleden bekend stond als de uitdager van Club moet nu knokken om play-off 1 te halen.

Er was nog niet meteen iets naar buiten gekomen over wat er op dat crisisoverleg juist beslist werd, tot nu. Volgens HLN heeft Van den Brom het crisisberaad overleeft en blijft hij dus aan als trainer van KRC Genk. De Limburgse club gaat voorlopig niet over tot ontslag.

Verstandhouding nog goed genoeg

De reden hiervoor zou zijn dat de verstandhouding tussen spelers en coach nog voldoende groot is en dat het ook niet opportuun is om nog maar eens op zoek te gaan naar een nieuwe trainer. Van den Brom is al de derde coach dit seizoen in Genk, na Hannes Wolf en Jess Thorup.

Na de 8 op 30 blijft de druk op Van den Brom evenwel groot. Om de rust te doen wederkeren, kan Genk vrijdag maar beter winnen op het veld van Sporting Charleroi.