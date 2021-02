Problemen bij Standard? Jeugdproduct razend na vroegtijdige wissel maar ontving ook meteen een waarschuwing

Michel-Ange Balikwisha speelt een goed seizoen bij Standard. De 19-jarige aanvaller kwam dit seizoen al aan 27 optredens, daarin was hij goed voor zes doelpunten en vier assists. Maar vorige week reageerde hij furieus op een vroegtijdige wissel tegen Antwerp.

Het jeugdproduct was niet opgewassen tegen het fysieke spel van The Great Old, dus liet Mbaye Leye hem tijdens de rust in de kleedkamer. Balikwisha was het niet eens met deze beslissing, hij vond het de gemakkelijkste keuze van zijn trainer om hem van het veld te houden. Hij zette volgens La Dernière Heure zijn uitspraak kracht bij met enkele rake en vulgaire woorden.

Dat liet de trainer en de rest van zijn technische staf niet onberoerd: De jonge snaak moest enkele dagen met de beloften meetrainen, vooraleer hij donderdag een nieuwe kans kreeg in het eerste elftal. Zondag nam de 19-jarige aanvaller dan ook negentig minuten lang plaats op de bank. Hij zag zijn ploeg aan de Gaverbeek een slechte zaak doen in de strijd om play-off 1.

Het is dus duidelijk dat Mbaye Leye niet met zich laat sollen. De opvolger van Montanier probeert zijn spelers hardleers duidelijk te stellen dat hij de touwtjes in handen heeft. Daarnaast is het ook een duidelijk signaal naar Michel-Ange Balikwisha toe. Hij zal zich moeten beheersen wil hij de hiërarchie in het elftal beklimmen. Hij begon indrukwekkend aan het seizoen, maar kent nu toch al een tijdje een mindere periode. Het jonge talent slaat op deze manier zijn eigen ruiten in en moet beginnen uitkijken.