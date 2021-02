Supporters Genk begrijpen beslissing om Van den Brom te houden: "Play-off 1 is wel een vereiste, maar evengoed staan we binnen twee weken elfde"

John van den Brom blijft tot nader order trainer van KRC Genk. De Nederlandse coach krijgt dus meer tijd om de trein op de rails te krijgen. De supporters geven hem ook nog wat krediet. Maar wat als het vrijdag verkeerd afloopt in Charleroi?

We legden ons oor te luister bij Rudy Claessens, voorzitter van het OSV, het overkoepelend supportersorgaan van Genk. "Hoe de supporters gaan reageren? De meningen zijn verdeeld hé. Ik moet jou ook niet vertellen dat als de punten wegblijven de onrust stijgt. Zonder resultaten is het altijd de schuld van de trainer, dat is gewoon zo in het voetbal. Er was twijfel, maar de sportieve cel heeft een andere beslissing genomen en daar moeten we achter staan", vindt Claessens.

Zou het feit er al wat trainers gepasseerd zijn dit seizoen een rol gespeeld hebben? "Nee, dat denk ik niet. Thorup zie ik ook niet als één van die trainers. Hij is vertrokken als een dief in de nacht."

Vrijdag moet Genk naar Charleroi en dat is traditiegetrouw geen makkelijke verplaatsing voor de Limburgers. "In plaats van een zebra is het eerder ons zwart paard", beseft ook Claessens. "Play-off 1 is zeker een vereiste, maar we moeten realistisch zijn. Binnen twee weken kunnen we evengoed elfde staan."

Tegen Beerschot toonden de spelers toch dat ze nog achter Van den Brom staan

De beslissing om Van den Brom aan te houden, kan Claessens wel begrijpen. "Ik denk dat de spelers tegen Beerschot getoond hebben dat ze nog achter hem staan. Die conclusie moeten het bestuur en de sportieve cel ook getrokken hebben. Misschien kan hij nu in alle rust wel presteren, want de druk moet groot geweest zijn de laatste weken."

"Wat als het in Charleroi verkeerd afloopt? Ze gaan ook niet elke week gaan samenzitten om het lot van de trainer te bespreken. De club heeft een keuze gemaakt. Er zijn ook goeie wedstrijden gespeeld onder Van den Brom. Het signaal is duidelijk."

Maar gaan de supporters geduld opbrengen? Zondag stonden er al tientallen voor de deur van de Luminus Arena. "Dat is ook begrijpelijk. Die jongens leven voor de club en ze willen tonen dat ze er ook nog zijn. Genk heeft daar slim in gehandeld door die jongens te woord te staan. Dat toont ook aan dat Genk nog niet dood is."