WK 2022: 'Sinds toekenning van WK voetbal aan Qatar stierven er meer dan 6.500 gastarbeiders'

Het komende WK zal plaatsvinden in Qatar, maar dinsdag raakte bekend dat de voorbije tien jaar al meer dan 6.500 gastarbeiders uit verschillende Aziatische landen zijn overleden in het land.

De voorbije jaren kreeg Qatar heel wat kritiek te verwerken in verband met de uitbuiting van gastarbeiders. De regering beweert dat ze heel wat stappen hebben ondernomen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, maar volgens de mensenrechtenorganisaties werden deze maatregelen onvoldoende in de praktijk omgezet.

Uit onderzoek van The Guardian blijkt dat sinds de aanstelling van Qatar als organisator van het WK 2022 al meer dan 6.500 mensen zijn overleden. De gastarbeiders kwamen voornamelijk uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. De Engelse krant zegt ook dat het sterftecijfer waarschijnlijk nog een pak hoger ligt, maar niet alle landen werden onderzocht. Volgens Nick McGeehan zouden veel mensen vermoedelijk overleden zijn bij de infrastructuurprojecten.

The Guardian zegt ook dat er nauwelijks autopsies werden uitgevoerd bij deze sterfgevallen. Vermoedelijk speelt ook de extreme hitte in de zomer een belangrijke rol. Het WK in Qatar vindt plaats van 21 november tot 18 december 2022.