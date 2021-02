De nieuwe nummer 1 van de Belgische arbitrage? "Momenteel veel goeie refs die Europees punten scoren"

Lawrence Visser mag donderdag de Europa League-match tussen Manchester United en Real Sociedad fluiten. Toch wel een topaffiche. De 31-jarige ref kan zich zo in de kijker fluiten bij de UEFA.

Bij die UEFA zit hij een talentenpool. "De UEFA geeft dertien beloftevolle refs tussen 31 en 36 jaar een intensieve begeleiding. Ik heb een persoonlijke coach die mijn prestaties in de Belgische en Europese competities wekelijks bespreekt", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Ook fysiek wordt er van mij verwacht dat ik topfit ben. Je moet strengere proeven afleggen dan in België en de resultaten doorsturen naar de UEFA.”

Visser lijkt zo de nieuwe nummer 1 van de Belgische arbitrage te zijn geworden. “De Belgische arbitrage is een nieuwe weg ingeslagen. Ik weet niet of het een goed idee is om in termen van een nummer één te spreken. Ik ben dan wel de enige Belg in groep één van de UEFA, er zijn momenteel veel goeie refs in ons land die Europees punten scoren. In België is er vaak kritiek, maar die is er ook in andere landen."