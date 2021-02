Debat van de week: enorm spannende strijd onderin, wie ziet u degraderen?

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond de Belgische velden en mogelijke sneeuwwedstrijden en dergelijke meer. En daar had u een zeer scherpe en duidelijke mening over. Als het van u zou afhangen, mogen er gewoon simpelweg puntenaftrek of forfaitnederlagen worden uitgesproken als een team zijn veld niet speelklaar krijgt. © Voetbalkrant.com Degradatiedebat Deze week bekijken we graag even het degradatiedebat in de Jupiler Pro League. Met nog zes speeldagen voor de boeg gaat het daar ook nog erg spannend worden voor de plaatsen 17 en 18. De voorlaatste van de competitie mag een barrage spelen tegen het nummer 2 uit de Proximus League, de laatste degradeert rechtstreeks. Wie zal dat volgens u worden? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie ziet u 18e worden en rechtstreeks degraderen? 18. Waasland-Beveren (25) 53% 17. Moeskroen (26) 40% 16. Cercle Brugge (26) 5% 15. STVV (31) 0% 14. Eupen (33) 0% 13. Kortrijk (36) 0% Nog een ander team (laat in reacties weten wie) 2%