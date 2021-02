Luka Elsner was enkele maanden werkloos: "Veel gepraat met enkele toptrainers"

Toen Luka Elsner neerstreek bij KV Kortrijk zat hij na zijn ontslag bij Amiens al sinds september thuis. Maar die tijd liet hij niet onbenut.

Zijn komst bij Kortrijk had niet veel inloopperiode. “Al was er wel meteen druk, er moesten snel resultaten komen. Maar ik trof een groep aan met sterke persoonlijkheden, een groep die enthousiast was en meteen meewilde”, zegt Elsner bij KW. “Ik was blij weer op het veld te staan. Ah oui! Ook al bleef ik steeds bezig met voetbal, ik gaf voor de Franse televisie bij zes, zeven wedstrijden commentaar en schoolde me ook bij, ik praatte met verschillende toptrainers over coaching, onder meer met Arsène Wenger en Laurent Blanc. Dat was het voordeel van enige tijd langs de kant te staan. Als je bij een club zit, heb je die mogelijkheden niet.”

En dat resultaat kwam er ook wel. “Ik hou van aanvallend voetbal. Ik had daar bij Union met Selemani, Tau en Niakaté natuurlijk een perfect trio voor, maar in deze spelersgroep zit ook veel kwaliteit, op andere gebieden dan. Dat ik op Anderlecht dan weer anders uitspeelde dan met Union. Maar men plakt snel het predicaat modern op een jonge trainer. Of op een coach die zeer data-driven werkt. Ik gebruik wel graag videobeelden en data om iets uit te leggen, maar nog belangrijker zijn de bal en het dagelijkse werk op het veld. Wat telt, is dat je het maximum uit je spelersgroep haalt.”