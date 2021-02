Voetbalbond wil volgend seizoen al aanpassingen doen in het amateurvoetbal

De Koninklijke Belgische Voetbalbond werkt met een consultingbureau aan een masterplan voor het amateurvoetbal.

Bedoeling is om volgend seizoen al een aantal veranderingen door te voeren die de sportieve en financiële ontwikkeling van de amateurclubs ten goede komt. Door de coronacrisis kwam dit in een versneld tempo tot stand.

Een steunpakket van acht miljoen euro werd vrijgemaakt om de clubs door deze moeilijke periode te loodsen. Al is er op lange termijn veel meer nodig dan dat. Bedoeling is om de pijnpunten structureel aan te pakken.

"Dit is het uitgelezen moment om er echt iets aan te doen", zegt Peter Bossaert, CEO van de KBVB. "Het amateurvoetbal is de corebusiness van onze regionale voetbalbonden Voetbal Vlaanderen en ACFF. Het sociale leven van zovele mensen speelt zich wekelijks, en voor sommigen zelfs dagelijks af, op en rond de amateurvelden. De impact van de crisis op het amateurvoetbal is echter enorm. Iedereen is op zoek naar structurele oplossingen."

"De goeie wil en vindingrijkheid her en der zijn lovenswaardig. Nu is het tijd om al de initiatieven en reddingsoperaties te bundelen in één groot masterplan. De annulering van de amateurcompetitie biedt de gelegenheid om grondig na te denken over de heropstart volgend seizoen en de verdere toekomst", besluit Bossaert.