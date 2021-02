KAA Gent verloor Verbeke aan Anderlecht: "Als Verbeke een beetje had gewacht..."

Bij RSC Anderlecht kreeg Peter Verbeke de voorbije weken heel wat lof. KAA Gent vindt het nog steeds jammer dat Verbeke voor Anderlecht koos.

Bij de Buffalo's was Verbeke al nauw betrokken bij het transferbeleid, maar daar werkte hij toch vooral in de schaduw van Michel Louwagie. Toen Anderlecht kwam aankloppen voor een belangrijke functie, twijfelde hij geen seconde om Gent te verlaten. "Het klopt dat hij misschien een beetje ongeduldig was", aldus Ivan De Witte in L'Avenir.

Ondanks het verlies kon Gent naar eigen zeggen niet anders dan Verbeke naar Anderlecht te laten vertrekken. "Maar Louwagie vervangen en dat op zo korte tijd, dat was moeilijk. Als Verbeke een beetje had gewacht…", wijst De Witte op het feit dat Verbeke ook in Gent op termijn een belangrijke rol zou krijgen. Eerder was hij ook al bij Club Brugge actief.