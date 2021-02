Derbyduel eist zijn slachtoffers: beide ploegen zien absolute sterkhouders geblesseerd uitvallen

Zulte Waregem mag tevreden zijn met de winst op het veld tegen KV Kortrijk, maar de winst heeft wel langs beide kanten slachtoffers geëist.

Want na amper een kwartier viel Govea uit bij Zulte Waregem. De aanvallende middenvelder moest het veld verlaten nog voor Dury een wisselspeler had klaargestoomd. Met tien man slikte Essevee het tegendoelpunt, extra zuur dus.

Net wanneer Zulte Waregem naar boven mag kijken in het klassement en mag hopen van play off 1 valt er dus een belangrijke schakel uit bij Zulte. "Hij was een beetje onze draaischrijf geworden, ik zag meteen dat het ernstig was", klinkt het bij Francky Dury.

Met twee assists uit de vorige twee duels en zes assists in totaal is de Mexicaan heel belangrijk geworden voor Zulte, maar tegen Kortrijk losten ze het creatief op. "Ik heb Tomas (Chovy) ingebracht aangezien Bruno toch altijd loopt en in de ruimte duikt", verklaart Dury de wissel Een wissel die hen geen windeieren legde want uitgerekend Tomas Chovy scoorde het winnende doelpunt.

© photonews

Selemani

Bij KVK bleven ze ook niet gespaard van blessures want Faiz Selemani moest een kwartier voor tijd naar de kant geholpen worden. In de catacombes werd hij op een brancard gelegd omdat hij te veel last had m te wandelen.

Met 1 doelpunt en 3 assists (waaronder eentje tegen Zulte) was Selemani zeer belangrijk voor Kortrijk de afgelopen weken. De winger deed veel tegenstanders pijn met zijn acties en snelheid. Hoe ernstig zijn blessure is, is nog niet bekend.

© photonews

Kopzorgen dus voor Francky Dury en Luka Elsner voor de laatste vijf wedstrijden van het seizoen (en mogelijk meer met play offs).