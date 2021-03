Twijfel bij Antwerp over contractverlenging Refaelov: eerste gegadigden voor Gouden Schoen melden zich

Lior Refaelov is bezig aan een knalseizoen met Antwerp en dat leverde hem al de Gouden Schoen op. Ondanks zijn cruciale goals en assists voor The Great Old is het nog maar de vraag of hij ook volgend seizoen nog op de Bosuil te bewonderen zal zijn.

Refaelov is namelijk einde contract op het einde van het seizoen en de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis lopen niet bepaald vlot. Volgens Het Laatste Nieuws begint er zich ondertussen heel wat te bewegen rond de speler. Zo was de interesse uit zijn thuisland- meer bepaald Maccabi Haifa- al bekend, maar volgens het medium geniet de Israëlische stilist ook interesse van twee niet nader genoemde Amerikaanse clubs. Stamnummer één schiet dus maar best niet te laat in actie als het zijn spelmaker ook volgend seizoen nog het mooie weer wil zien maken op de Bosuil.





