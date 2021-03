OHL haalt opgelucht adem: geen coronabesmettingen na bezoek aan het geplaagde Club Brugge

Oud-Heverlee Leuven kan opgelucht ademhalen. Zij vreesden na hun bezoek aan het geplaagde Club Brugge voor nieuwe coronabesmettingen, maar iedereen heeft negatief getest. OHL zal dus op volle sterkte kunnen aantreden tegen Antwerp.

Maandag ging de promovendus met 3-0 onderuit in het Jan Breydelstadion. Nadat er bij blauw-zwart enkele nieuwe coronagevallen werden genoteerd brak er ook even paniek uit in de Leuvense kleedkamer. Om de impact van de verspreiding van het virus tegen te gaan hadden ze eerder in de week ook al sneltesten gedaan, toen heeft iedereen negatief getest.

Vrijdag hebben zowel de technische staf als de spelers zich opnieuw laten testen en volgens Het Nieuwsblad ook met succes. Niemand is besmet geraakt waardoor Marc Brys maandagavond op iedereen kan rekenen in het competitieduel tegen The Great Old. Enkel Maertens en Aguemon liggen nog in de lappenmand.