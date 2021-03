Jeugdproduct van Beerschot hoopt op een terugkeer naar het Kiel: "Ik voel dat ze vertrouwen in me hebben"

Het debuut van Brian De Keersmaecker voor Beerschot scheerde meteen hoge toppen, maar ondertussen probeert hij op huurbasis minuten te verzamelen in de Nederlandse tweede klasse. Toch hoopt hij zich in de toekomst nog door te kunnen zetten op het Kiel.

In 2019 kreeg de toen nog maar 18-jarige middenvelder zijn kans in de hoofdmacht van Beerschot. In het play-off 2-duel tegen KAS Eupen trof hij tijdens zijn invalbeurt al na amper twee minuten raak.

Daarna mocht hij nog wel enkele optredens achter zijn naam schrijven, maar uiteindelijk kreeg De Keersmaecker te horen dat hij tijdelijk elders speelminuten moest vergaren: “Ik voelde het wel een beetje aankomen. Ik wist dat ik weinig ging spelen en zelfs nauwelijks de wedstrijdselecties zou halen. Ik kreeg toen telefoon van FC Eindhoven, maar ik heb daar toch een nachtje over moeten slapen. Intussen heb ik mijn draai hier helemaal gevonden”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

In de Nederlandse tweede klasse trof hij driemaal raak in achttien wedstrijden, het 20-jarig jeugdproduct heeft zijn droom op het Kiel nog niet opgegeven: “Ik voel dat ze nog vertrouwen in me hebben. Ze volgen mijn prestaties en deze maand zullen ze een beslissing moeten nemen over mijn toekomst. Na dit seizoen loopt mijn contract af, maar ze kunnen een optie lichten waardoor ik twee seizoenen langer kan blijven. Ik hoop het alleszins, desnoods speel ik nog een jaartje elders op huurbasis.”