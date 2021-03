Frutos richt zich een laatste keer tot de supporters van Anderlecht

Een maand geleden werd bevestigd dat Nicolas Frutos naar DC United trok. Vanmorgen vertrok hij vanop de luchthaven.

Frutos wordt assistent van Hernan Losada bij DC United in de MLS. De Argentijn krijgt er meer verantwoordelijkheden dan bij Anderlecht, zo schrijft La Dernière Heure.

Vanmorgen vertrok Frutos richting de Verenigde Staten. Hij sprak nog een laatste keer. "Het is altijd speciaal voor mij om Anderlecht te verlaten. Het is de derde keer, met steeds andere omstandigheden, maar ik heb nog steeds het gevoel dat het nog niet voorbij is," legde hij uit aan de Waalse krant.

Hij had ook nog een laatste boodschap voor de fans: "In dit project te blijven geloven". Hij bedankte hen voor de vele steunbetuigingen die hij had ontvangen.