Boegbeeld Sébastien Siani over 'zijn' Oostende: "Als Blessin geen 'coach van het jaar' wordt, moeten ze een andere prijs voor hem uitvinden"

Ga in Oostende eens vragen wie dé kapitein is en de kans is groot dat je nog dikwijls Seba Siani als antwoord gaat krijgen. De Kameroense middenvelder is er intussen al drie jaar vertrokken, maar is nog steeds enorm populair. En de liefde is wederzijds. Hij kijkt op van de huidige hoogconjunctuur.

Séba, hoe is het? Waar ben je mee bezig?

"Met de kinderen. (lacht) Nee, ik ben nog niet gestopt hoor, maar ik zit al sinds juli zonder club. Ik ga nu wachten tot juni en zien wat er uit de bus valt. Als er dan niets beweegt, ga ik over op plan B. Ja, dan stop ik en zoek ik iets anders."

We hoorden dat je graag je conditie zou onderhouden bij Oostende?

"Goh, graag, maar ik heb eigenlijk niks gehoord. Ik ken daar ook niemand van het nieuwe bestuur. Maar goed, de club blijft voor altijd in mijn hart. Ik kijk naar elke match. Dat is ook logisch, ik heb er heel mooie jaren meegemaakt."

Vorig seizoen bijna gedegradeerd en nu is Oostende volop in de running voor play-off 1.

"Het verschil is enorm. Die financiële problemen vorig seizoen hadden ook hun weerslag op het sportieve. Nu is er evenwicht. Het nieuwe bestuur heeft wat magie in de club gestoken. Ik ben aangenaam verrast. Het is alleen spijtig dat de supporters dit niet in het stadion kunnen meemaken, maar ik ben zeker dat ze zich thuis ook amuseren met dit KVO."

Had je dit verwacht? Je hebt de kern ook bekeken voor het seizoen begon...

"Ik ga eerlijk zijn. Ik was pessimistisch. Ik dacht dat ze een moeilijk seizoen tegemoet gingen. Ik zag ervaren spelers vertrekken en jonge spelers die de competitie niet kenden in de plaats komen. Gaan die spelers het kunnen dragen, was mijn vraag. Maar toen zag ik begin dit seizoen een aantal matchen live in het stadion en wist ik dat het goed ging komen. Maar top vier? Nee, ik had op ergens tussen plaats 10 en 18 gedacht."

Waaraan is dit succes te danken volgens jou?

"Eerst en vooral de coach. Kijk, ik ga je één ding zeggen: als Alexander Blessin niet de trofee van 'Coach van het Jaar' krijgt, moet er een andere prijs voor hem uitgevonden worden. Voor mij is hij één van de beste, zo niet de beste, coaches van het land. Kijk wat hij gedaan heeft. Hij heeft zijn filosofie kunnen overbrengen naar een jonge, onbekende groep spelers. Dat spel kan niet iedereen spelen. Het bestuur heeft daarbij ook de juiste analyse gemaakt. Ze wisten welke richting ze uit wilden en met welke spelers dat ging lukken."

Wij hebben al gedacht: dit kan je wel doen met jonge spelers, maar als je dat vedetten wil opleggen om elke match 13-14 kilometer af te malen...

"Ja, daar volg ik je in. Een jonge groep kan je zoiets makkelijker opleggen. Alle spelers hebben het aanvaard om zo te spelen. En als je er dan ook zulke resultaten mee haalt, doet iedereen dat met plezier. Maar ja, als Blessin dit met een ervaren groep met sterren wil doen, zal het misschien wel moeilijker worden. Maar er zal uiteraard interesse voor hem komen."

Bataille die wordt nog international

Houden ze die vierde plaats vast, denk je?

"Oostende kan tegen iedereen winnen. En iedereen moet opletten voor Oostende. Er is ook geen druk. Als er voor het seizoen gezegd wordt dat je voor het behoud zal moeten spelen en ineens sta je daar vierde, dan is dat al een bonus. Uiteraard willen ze het, maar de druk is niet zo groot als bij Genk, Anderlecht, Charleroi... Ze amuseren zich gewoon. Ik zeg dat ze in de top vier zullen zitten."

Welke spelers hebben je verrast?

"Er zijn vier-vijf spelers die me aangenaam verrassen. Van Jelle Bataille wist ik al hoe goed hij was. Ik heb hem nog gekend als jeugdspeler bij KVO en was toen al onder de indruk. Ik zag hem vorig seizoen groeien en wist dat hij dit seizoen nog vooruitgang ging maken. Ik denk dat hij op termijn gaat doorgroeien tot international. Daarnaast is Maxime D'Arpino voor mij één van de beste middenvelders in de competitie. Sakala en Gueye vooraan hebben mij ook wel verrast. En achteraan staat een stevig geheel. 't Zit gewoon goed in elkaar."

Dat nieuwe Amerikaanse bestuur weet precies wel waar ze mee bezig zijn.

"Gauthier Ganaye heeft de touwtjes goed in handen. Chapeau voor hem. Ze hebben de club die me nog steeds nauw aan het hart ligt laten herleven. Wie had ooit al van D'Arpino gehoord? Ik niet hoor. Als je dat soort jongens kan gaan halen, die honger hebben, dan is de toekomst van Oostende verzekerd. Dan gaan ze niet meer wegzakken."

Merci Seba! En succes met het zoeken naar een nieuwe club!