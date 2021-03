Hein Vanhaezebrouck komt met bizarre verklaring na uitschakeling: "Zo'n zes meter"

Hein Vanhaezebrouck is onderuit gegaan tegen KAS Eupen in de Beker van België. En daar had hij toch wel een opvallende reden voor te geven achteraf.

Tegen de zogezegde 'kleinere clubs' lukt het steeds moeilijk voor AA Gent om het blok te ontwrichten. "Daar zijn we ons van bewust", aldus Hein Vanhaezebrouck na de nederlaag in Eupen.

Geen excuus

"Het is geen excuus, want we wisten het op voorhand, maar op zo'n veld als dat van Eupen is het extra moeilijk tegen een sterke verdediging."

Het veld Am Kehrweg is namelijk flink wat minder breed dan diverse andere ploegen in de Jupiler Pro League: "In totaliteit zo'n zes meter tegenover de velden die we gewoon zijn."