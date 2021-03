Dury wil eventueel in BeneLeague aanhaken en beseft waarde recente reeks: "De nummer 2 na Club, ongelofelijk"

Hier en daar werd er tijdens dit seizoen om zijn ontslag geroepen. Maar zie, Francky Dury is niet weg te branden aan de Gaverbeek. En zijn Zulte Waregem staat op slechts drie punten van een plek die recht geeft op deelname aan play-off 1.

"Op basis van de laatste achttien matchen zijn we de nummer twee, na Club - ongelofelijk, maar waar. We stonden onderaan het klassement en doen nu mee voor play-off 1. Let op mijn woorden: het gaat niet vaak meer gebeuren dat een club ons dat nadoet, hoor", voorspelt Francky Dury in Het Laatste Nieuws.

Altijd meer willen

Wanneer die kans zich voordoet om play-off 1 te spelen, wil je die uiteraard ook grijpen. "Ik wil altijd meer. Sta je zesde, dan wil je vijfde worden, en vervolgens vierde..." Wat had het prachtig geweest als de supporters die goede reeks in het stadion konden beleven. Misschien iets voor de toekomst. "Ik wil het hier doen daveren. Dat wil ik zo graag nog eens meemaken."

De toekomst, dat zal er volgens Dury eentje zijn met de BeNeLeague. "Dat gaat ervan komen, vermoed ik, wellicht met acht Belgische deelnemers. Over de eerste zes moet je niet twijfelen, die gaan er altijd bijzijn. Charleroi waarschijnlijk ook. Ik hoop ergens dat er een soort rangschikking gemaakt wordt, op basis van verschillende parameters. Zo van: 'Binnen vijf jaar beslissen we wie het haalt, de competitie start nu.'"

Do or Die

Dat zou ook voor zijn ploeg wel wat betekenen. "Dat zou een enorme uitdaging zijn, want voor een club als Zulte Waregem, die in aanmerking komt voor dat laatste ticketje, is het dan 'Do or Die'. Maar ik wil aanhaken", blijft Dury ook voor zo'n competitie ambitieus.