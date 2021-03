Zit het seizoen er voor Club Brugge nu al op en waren de wintertransfers overbodig?

Club Brugge heeft dit seizoen nog maar één prijs te pakken en dat is de titel in de Jupiler Pro League. In een week tijd zag blauwzwart de Europa League en de Croky Cup eindigen.

En nu rest er Club Brugge enkel nog de titelstrijd die nauwelijks nog spannend is. De wintertransfers lijken dan ook overbodig geweest. “Het gevolg is wel dat Philippe Clement plots over een heel brede kern beschikt voor alleen nog de competitie”, zegt Marc Degryse aan HLN. “Voor een titelstrijd die eigenlijk al beslist is. Het worden dus nog lange maanden. Te meer omdat de honger zó groot was. Club is in januari niet Dost, Denswil en Chong gaan halen om in maart tot de conclusie te komen dat het seizoen erop zit.”

Eigenlijk kan Club Brugge zich al zo goed als volledig focussen op volgend seizoen. “Want de titel had het ook zonder die mannen gepakt. De voorsprong zou alleen niet zó groot zijn geweest. Maar nogmaals: de ambitie was ook om ver door te stoten in Europa en om de beker te pakken. Dan is dit een domper. Het zal evenwel niets veranderen aan het proces van Club. Evenmin aan de hogere doelen die worden nagestreefd.”

Met de titel mag, maar kan het eigenlijk niet meer fout lopen. “Club – en de mensen aan het bewind – kennende, zal de honger zelfs alleen maar groter zijn geworden om volgend jaar op álle fronten beter te doen. Maar voorlopig moeten die plannen dus even in de frigo. En kan een heel deel van de spelersgroep zich gaan focussen op de nationale ploeg. Da’s begin maart toch een rare gedachte.”