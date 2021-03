Sambi Lokonga neemt initiatief om commotie rond regenboogband te counteren

Albert Sambi Lokonga kwam in het oog van de storm te staan vandaag. De kapitein van Anderlecht droeg tijdens het weekend van de verdraagzaamheid zijn witte kapiteinsband over de regenboogband die de Pro League had opgelegd. Hij heeft nu laten weten dat hij zondag tegen Genk met die band zal spelen.

Lokonga liet via Anderlecht eerst weten dat het om bijgeloof ging en dat hij beide armbanden wou dragen, maar de perceptie werkte tegen hem. Daarom heeft hij nu via Instagram laten weten dat hij de regenboogband in de halve finales van de beker zal dragen, zondag tegen Genk dus. "Gezien de grootte dat dit aanneemt, wil ik benadrukken dat ik de actie van de Pro League volledig steun en dat ik tegen elke vorm van discriminatie ben, waaronder ook racisme, sexisme en religieuze of andere discriminatie." "Daarom zal ik tegen Genk de regenboogband nog eens dragen, zoals ik ook tegen KV Mechelen deed. Maar deze keer zal ik ervoor zorgen dat hij duidelijk zichtbaar is." © Instagram Sambi Lokonga