Twee comebacks in één seizoen: Hrosovsky werkte ook mee aan twee revivals van Genk

Je kan hem gerust de 'comback kid' van Genk noemen. Patrik Hrosovsky werd dit seizoen al twee keer aan de kant gelaten, maar vocht evenveel keer terug. En hij bewijst dat er met hem in de ploeg meer punten gepakt worden.

De Slowaakse middenvelder leidt het verkeer op het middenveld in goeie banen. Als je hem nu ziet spelen, begrijp je ook niet waarom Hannes Wolf zelfs geen plaats voor hem had in zijn selectie. De dag na het ontslag van de Duitser had interim-coach Domenico Oliveri hem al gerehabiliteerd en ook onder Jess Thorup bleef hij in de ploeg staan.

Een periode waarin Genk 26 op 30 pakte vooraleer het ging verliezen in Anderlecht. Opmerkelijk genoeg begon toen ook John van den Brom aan zijn middenveld te sleutelen. Voor de verplaatsing naar Eupen koos hij verrassend voor Kouassi en Toma naast Heynen en nadat er in Moeskroen verloren werd verhuisde Hrosovsky schijnbaar permanent naar de bank. Eerst Toma en daarna Horstvedt leek zijn plaats ingenomen te hebben.

Cijfers bewijzen

Een 5 op 18 maakte echter duidelijk dat het probleem niet bij hem lag. Van den Brom vond een andere oplossing. Toma moest weer plaats ruimen, Horstvedt werd een rij naar voor geschoven en Hrosovsky kon weer in de ploeg. Soms moet je als trainer even zoeken naar de juiste bezetting, maar Van den Brom had opnieuw lof voor zijn aanjager/verdeler.

In ieder geval heeft Genk een pak meer punten gehaald met hem in de ploeg dan zonder hem. Er zal niet snel meer getwijfeld worden aan zijn belang. Ook al is hij met zijn 1m72 niet van de grootste voor zijn positie, hij maakt veel goed met zijn overgave. Tja, cijfers zeggen in dit geval veel. 36 op 51 met hem in de basis, 13 op 29 met hem op de bank of als invaller.