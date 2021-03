Wintertransfer van Anderlecht kampt met gebrek aan vertrouwen en doet beroep op mental coach: "Hij speelt niet bevrijd"

Jacob Bruun Larsen streek in januari met torenhoge ambities neer in het Lotto Park. Hij flitste meteen met enkele vinnige acties op le Canonnier, maar lijkt ondertussen moeite te hebben om zijn stempel op het elftal van Anderlecht te drukken.

De Deen liet meermaals een bleke indruk achter en verloor de concurrentiestrijd met Paul Mukairu, waardoor hij al enkele wedstrijden vanop de bank moet toekijken. Toch blijft zijn management overtuigd dat het beste nog moet komen: “Hij speelt niet op een bevrijde manier”, vertellen ze aan La Dernière Heure.

Het lijkt dus allemaal in het hoofd van Bruun Larsen te zitten. Daarom doet hij nu beroep op een mental coach in de hoop zijn vertrouwen terug te vinden en alsnog te kunnen slagen bij Anderlecht. De 22-jarige flankaanvaller zit na zeven wedstrijden nog steeds zonder een doelpunt of een assist.

Opnieuw een foute keuze van het Brusselse bestuur? In het verleden kozen zij namelijk meermaals voor de komst van een grote naam, maar bleken zij niet altijd volledig wedstrijdfit te zijn. Ivan Marko, zijn manager, benadrukt dat het voormalig toptalent daar geen last van heeft. Ondanks een handvol speelminuten bij Hoffenheim heeft hij zijn conditie op peil gehouden in zijn thuisland.