Club Brugge staat voor druk weekend: Charles De Ketelaere mag hopen op minuten, Dost niet fit genoeg

Club Brugge maakt zich op voor een druk weekend. Vrijdag staat de inhaalwedstrijd tegen Charleroi op het programma, maandag trekken ze alweer naar de Ghelamco Arena. Philippe Clement zou dus een uitgebreide kern kunnen gebruiken, maar enkele jongens blijven nog twijfelachtig.

Bas Dost sloot gisteren na zijn hamstringblessure opnieuw aan op training. Toch lijkt de wedstrijd op Mambourg nog te vroeg te komen voor de 31-jarige Nederlander: “Bas heeft gisteren en vandaag een stukje meegetraind maar is niet voldoende fit om vrijdag in de selectie te zitten”, vertelde Clement op de persconferentie.

In de punt lijken Youssouph Badji of Daniel Perez dus een nieuwe kans te krijgen. Er is ook goed nieuws, Charles De Ketelaere keerde woensdag na zijn coronabesmetting terug op de club, en dat uitgerekend op zijn twintigste verjaardag . Hij zou wel eens in actie kunnen komen: “Charles heeft gisteren voor een eerste keer meegetraind en lijkt klaar om eventueel enkele speelminuten te verzamelen.”