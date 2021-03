Eupen op zoek naar mijlpaal in clubgeschiedenis: "Een beetje te vergelijken met Cercle"

Zaterdagavond kruisen KAS Eupen en Standard de degens in de halve finale van de beker. Een finale zou een unicum in de clubgeschiedenis zijn voor Eupen.

Eupen speelt voor het vijfde jaar op rij in de hoogste klasse. Tegen Standard kan het voor het eerst richting bekerfinale. "We spelen thuis en de halve finale wordt gespeeld over één match”, zegt Stef Peeters aan Sporza. “Standard speelt bovendien een wat gelijkaardig seizoen als het onze, dus ik denk dat de kansen fiftyfifty zijn."

Een pronostiekje, daar zit Peeters niet verlegen om alvast. "Ik gok op een 1-0-eindstand. Het zou de eerste bekerfinale uit de clubgeschiedenis zijn, dus voor de club en de spelers is de halve finale heel belangrijk. Dit is een rustige en gemoedelijke club. Een beetje te vergelijken met Cercle Brugge, mijn vorige club."

Al had Peeters natuurlijk ook wel zijn dromen. "Het was niet dat ik dacht: ‘ik wil ooit heel graag voor Eupen spelen in mijn carrière’, maar ik kan niets slechts zeggen over de club. Ik heb niet het gevoel dat de hele regio meeleeft met het voetbal, maar ergens is dat logisch door de nabijheid van Luik en de Bundesliga net over de landsgrens.”