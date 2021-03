Spelers Club met schuldgevoel na gelijkspel tegen Charleroi: "Dit hebben we onszelf aangedaan"

Er waren een paar spelers die de teleurstelling van Philippe Clement overstegen. Brandon Mechele was er daar één van omdat de verdediger in de tweede helft wel nog vol in duel ging, in tegenstelling tot een paar van zijn ploegmaats.

Mechele baalde als een stekker. "Maar we kunnen het niemand verwijten, dit hebben we onszelf aangedaan", zuchtte hij. "Na de rust konden we ons spel niet meer opleggen, verloren we duels en dan kom je in de problemen. We waren echt baas de eerste helft en dan is het jammer dat je het zo nog weggeeft."

Dat was ook het gevoel dat bij invaller Charles De Ketelaere leefde. "Dit is heel zuur. Zeker als je in de slotfase nog een doelpunte op stilstaande fase binnenkrijgt. Maar deze uitslag zegt dat je het niet goed hebt gedaan. Zij waren na de rust heel gretig en wij speelden het niet goed uit."