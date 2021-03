Referentiematch voor Mitrovic in Charleroi: "Eindelijk pijnvrij"

90 minuten in een competitiematch... Dat was van 26 januari 2020 geleden. Matej Mitrovic kreeg verrassend de voorkeur op Stefano Denswil om de afwezigheid van Odilon Kossounou op te vangen.

In de match in de beker tegen Olsa Brakel stond hij ook al eens een hele wedstrijd op het veld, maar voor de Kroaat deed deze toch net wat meer deugd. Na zijn voetoperatie is het een mijlpaal voor hem. "Er werd een stukje been operatief verwijderd en er steken nu enkele schroeven in mijn voet", zei hij na de match in Charleroi. "Het probleem is definitief weg en ik kan eindelijk pijnvrij spelen."

Mitrovic moest toekijken hoe Club steeds beter werd... zonder hem. "Leuk was het niet nee, maar ik ben mentaal wel sterk. Ik geloofde in mijn terugkeer. Nu wil ik opbouwen en zoveel mogelijk matchen spelen. Ik ben wel tevreden van hoe ik vandaag speelde."