Niet geslaagd bij Waasland-Beveren, maar nog een jaar onder contract: "Mijn dossier ligt niet bovenaan de stapel"

Meer dan twee jaar geleden maakte hij de overstap van Jong PSV naar Waasland-Beveren, maar een belangrijke pion werd hij er niet. En dus koos Matthias Verreth voor een avontuur in Denemarken.

Verreth maakte de overstap naar de Deense tweede klasse, meer bepaald bij degradatieploeg Kolding IF. Het vertrek bij Waasland-Beveren zit hem nog dwars. “Veel wil ik er niet meer over kwijt”, zegt Verreth aan HLN. “Er zijn keuzes gemaakt, ten nadele van mij, die bij het voetbal horen en waar ik me bij moet neerleggen. Maar als er helemaal geen vertrouwen meer in je wordt gesteld, moet je op zoek naar een alternatief waar je je voetbalplezier terugvindt.”

Verreth komt nu uit voor een Deense tweedeklasser, op uitleenbasis. “Er was ook andere interesse, maar Kolding gaf blijk van heel veel vertrouwen. Ze wilden me er heel graag bij en hoewel niemand speelminuten kan garanderen, had ik oprecht het gevoel dat ze me als versterking zagen om hun doel te bereiken. Meer was er niet nodig om me te overtuigen.”

De ploeg speelt echter tegen de degradatie naar derde klasse. “Op sportief vlak bevinden we ons in een moeilijke fase en ondergaan we ook een metamorfose na de recente trainerswissel. Maar in de resterende twee wedstrijden van de reguliere competitie hebben we niets meer te verliezen. Het staat toch al vast dat we naar de play-offs voor het behoud gaan. Het komt er nu dus op aan om daarin te pieken. De komende weken moeten we gebruiken om fit en scherp aan die bepalende weken te beginnen.”

Bij Waasland-Beveren ligt Verreth nog een jaar onder contract. Kiest hij voor een transfer? “Daar ben ik op dit moment helemaal niet mee bezig. Zowel voor Waasland-Beveren als mezelf liggen de prioriteiten nu op onze huidige sportieve reddingsoperaties. Bij geen van beide partijen ligt mijn dossier nu bovenaan de stapel. Dat is voer voor discussie in juni.”