RSCA-verdediger Miazga reageert op dilemma's: "Kompany is so good" en "Ga echt niet kiezen tussen Trump en Biden"

Eén van de spelers waar Anderlecht op rekent in de halve finale van de beker, is Matt Miazga. De 25-jarige Amerikaan won in Nederland al eens de beker met Vitesse. Voorafgaand mag de verdediger enkele moeilijke keuzes maken.

In De Zondag worden hem een aantal dilemma's voorgelegd. Om te beginnen: kiezen tussen PO1 en de beker. Geen evidentie, zo blijkt. "Hier kan ik echt niet kiezen. De beker met Vitesse was great, natuurlijk, maar ik wil gewoon élke match winnen. Ik wil dus én PO1 én de cup", aldus een ambitieuze Miazga.

Hij krijgt ook de kans om Vincent Kompany te vergelijken met een paar van zijn vorige trainers. Eerst met Tab Ramos, coach van Miazga bij de U20 van het nationale elftal. "I like both! Ramos is heel belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling, maar ik zal toch voor mijn huidige coach moeten kiezen."

Ik heb veel kunnen leren van Kompany

Andrea Herzog had hem dan weer onder zijn hoede bij de U23. "Aan Andrea heb ik ook goede herinneringen, maar Vincent is so good... Hij was ook een centrale verdediger, ik heb afgelopen zes maanden ontzettend veel kunnen leren van hem. Vooral inzake het spel lezen."

© photonews

Kompany gaat volgens Miazga in op de kleinste dingen. "Elk detail telt voor hem. Waarbij hij alles ongelooflijk klaar en duidelijk kan uitleggen. En niet alleen via video's, zoals veel coaches, hij kan het ook tonen op het veld. Ik werk ontzettend graag met hem."

En dan de vraag waar miljoenen Amerikanen voorbij november moesten op antwoorden: Trump of Biden? "Oh no! Hier ga ik echt niet kiezen. Ik ben nooit into politics geweest, zeker niet in deze tijden. My life is football en daar hou ik het liever op."