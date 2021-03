Aangeslagen Jhon Lucumi pakt rood tegen Anderlecht, maar is niet geschorst voor de bekerfinale

Minuut 72. Bryan Heynen leidt zeldzaam balverlies op het middenveld. De ingevallen Dauda stuurt Nmecha knap diep, waarna Lucumi de Anderlechtspits van de sokken loopt. Ref Jonathan Lardot is onverbiddelijk: rood voor de Colombiaanse verdediger van KRC Genk.

Jhon Lucumi was zichtbaar aangeslagen na de rode kaart. Met een harde knal tegen de reclamepanelen dook hij de catacomben in. De Colombiaan dacht vermoedelijk dat hij de bekerfinale aan zijn neus zou zien voorbijgaan. Net als John van den Brom overigens. "Jhon zat erg diep na de wedstrijd, heel erg voor die jongen", gaf de Nederlander aan op de persconferentie na afloop van de halve finale.

Toch hoeft Lucumi niet zozeer te treuren. De Colombiaan zal immers gewoon mogen spelen in de bekerfinale. Maandag kent Lucumi zijn schorsingsvoorstel. KRC Genk kan hiertegen nog in beroep gaan. Doet het dat niet, is Lucumi aanstaande vrijdag sowieso al geschorst in de wedstrijd tegen... Standard, die eind april nogmaals de degens zullen kruisen met KRC Genk op de Heizel.