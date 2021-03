Individuele fouten blijven Anderlecht zuur opbreken

Je mag nog zoveel goeie wil hebben, als er elke match wel een paar spelers in de fout gaan, is het moeilijk om te winnen. Zeker als er vooraan ook moeilijk gescoord wordt. Voetbal is simpel en hangt grotendeels af van kwaliteit. Vincent Kompany begrijpt dat ook.

Matt Miazga kreeg gisteren de zwarte piet toegeschoven voor zijn own goal. Dat was ook heel knullig en de Amerikaan had daar altijd beter in moeten doen. Sardella liet die voorzet trouwens ook heel makkelijk komen. Maar bij de eerste goal liet Kemar Lawrence zich door Daniel Munoz ook heel makkelijk verrassen. We weten dat daar bij de tactische bespreking zwaar de nadruk op gelegd werd. De Colombiaan is een machine die blijft gaan en telkens in de rug van zijn tegenstander probeert te duiken.

Als je je dan al na een kwartier in de luren laat leggen, heb je ofwel niet goed opgelet of lag je nog te slapen. Ook Timon Wellenreuther zag er niet goed uit bij die goal. Drie spelers met een individuele fout, dan wordt het moeilijk. Het is het verhaal van het seizoen van Anderlecht. In de kleedkamer kreeg Miazga steun. Want wie werpe de eerste steen als ze quasi allemaal al boter op het hoofd hebben?

Murillo, Sardella, El Hadj, Lawrence, Lokonga, Mukairu... Ze lagen allemaal al eens aan de basis van een tegendoelpunt.