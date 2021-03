Wigan heeft een nieuwe eigenaar en dus Funso Ojo een nieuwe baas!

Wigan Atletic heeft bekendgemaakt dat ze vanaf vandaag een nieuwe eigenaar hebben. Dit betekent een nieuwe baas voor landgenoot Funso Ojo.

Wie kent Funso Ojo nog? Ooit bestempeld als hem enorm talent bij Beerschot waar hij op 13 jarige leeftijd al de overstap maakte naar PSV. Bij PSV zou hij uiteindelijk 19 wedstrijden spelen om terug te keren naar Beerschot in 2012. Na het faillissement van Beerschot verhuisde hij naar grote rivaal Antwerp dat op dat moment in 2de klasse uitkwam. Verder dan 8 wedstrijden zou hij niet komen bij de 'Great Old' waar hij uiteindelijk omwille van disciplinaire redenen ontslagen werd.

Ojo zette zijn carrière verder in Nederland bij Dordrecht & Willem II voor hij de overstap maakte naar de UK. Momenteel speelt hij bij Wigan (op uitleenbasis van Aberdeen) in de League One. Daar stond hij dit seizoen 11 wedstrijden op het veld waarin hij nog niet tot scoren kon komen.

Wigan kondigde vandaag aan dat ze een nieuwe eigenaar hebben. Benieuwd of deze de optie in het huurcontract van Ojo gaat lichten zodat hij mee de opmars van Wigan kan proberen te bewerkstelligen.