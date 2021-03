Legendarische doelman van Anderlecht wil niet meer kijken naar zijn voormalige ploeg: "Heeft die Wellenreuther wel handen?"

Anderlecht ging eergisteren op een pijnlijke manier onderuit tegen Genk in de halve finale van de Beker van België. Jacky Munaron reageert op de huidige gang van zaken bij Anderlecht. Munaron heeft met 391 wedstrijden de tiende meeste wedstrijden gespeeld ooit voor de Brusselse club.

Jacky Munaron, heeft u eergisteren gekeken naar Anderlecht-Genk?

"Neen, die wedstrijd heb ik niet gezien. Ik voel mij zeker en vast nog verwant met Anderlecht, maar kijken doe ik niet meer. Het is de laatste tijd ook totaal niet meer plezant om te kijken. Ik werd er nerveus en ambetant van als ik een match van Anderlecht bekeek. Al twee jaar lang trekt het op niets meer."

Het doet dus wel iets met je dat Anderlecht niet staat waar de club hoort te staan?

"Ja, zeker doet me dat iets, maar ook het niveau van de Belgische competitie in het algemeen doet me iets. Er spelen hier 400 buitenlanders en maar 100 Belgen. Voor mij is het geen probleem dat ze uit het buitenland komen, maar ze moeten een meerwaarde hebben, 'surplus' brengen. Onuachu van Genk is een voorbeeld van iemand die het goed doet uit het buitenland, maar de rest... . Als ik naar een wedstrijd kijk, tel ik het aantal Belgen. Als dat minder dan 10 à 12 man is, zap ik weg. Dan ga ik op zoek naar een andere wedstrijd."

Als ik naar een wedstrijd kijk, tel ik het aantal Belgen. Als dat minder dan 10 à 12 man is, zap ik weg.

"Bij Anderlecht zetten ze wel in op jeugd, maar hoeveel Belgen stonden er aan de aftrap? Er mochten vijf Belgen aan de wedstrijd beginnen, maar slechts drie daarvan speelden de wedstrijd uit."

© photonews

Zie je Anderlecht nog play-off 1 halen?

"Ik denk het niet. Ze hebben al lang moeite om een doelpunt te maken. De supporters van Anderlecht willen doelpunten zien, en dat krijgen ze nu niet. Ik hoor van veel supporters dat ze gewoon wegzappen naar een andere competitie. Over het algemeen moet ik wel zeggen dat de Anderlechtfans nog heel trouw zijn aan hun club. Ze staan nu nog achter hun club, maar de vorm van de laatste jaren moet niet te lang meer duren, hé."

"Het grootste probleem van dit Anderlecht is het mankeren van ervaring. Dat ze met jeugd werken is oké, maar dat moet toch met de steun van wat meer ervaren spelers. Dat Adrien Trebel steeds op de bank zit snap ik helemaal niet. Altijd als hij mag invallen of starten drukt hij zijn stempel op de match. Waarom Trebel niet mag spelen moet je aan Kompany vragen, ik weet dat niet."

"Ook Wellenreuther is een probleem. Heeft die wel handen? (lacht) Nee, nee, ik lach. Ik volg enkele competities en zag hem in der tijd nog spelen voor Willem II. Daar speelde hij ook alles behalve de pannen van het dak. Hij heeft dit seizoen ook al meer punten gekost dan opgeleverd."