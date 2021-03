Uitspraak Louwagie wel heel ongelukkig, want waarom heeft iedereen in 1B buitenlandse investeerders moeten nemen?

De woorden van Michel Louwagie voor de camera's van VTM hebben de toon gezet voor de Algemene Vergadering van vandaag. De Gent-manager sneerde naar de 'beloftenteams' van Monaco, Leicester en Brighton, verwijzend naar Cercle Brugge, OHL en Union.

Daarbij vergeet Louwagie waarschijnlijk dat die teams allemaal uit 1B zijn ontsnapt dankzij die buitenlandse hulp. Hulp die elke 1B-club nodig heeft om te overleven in het gedrocht dat in 2009 gecreëerd werd bij de competitiehervorming. Sindsdien is 1B in de kou blijven staan en zijn de financiële en commerciële opbrengsten te verwaarlozen voor een profclub.

Dat Louwagie daar nu naar verwijst, is wel heel ongelukkig te noemen, want hij is één van de bestuurders die nooit meer heeft omgekeken naar 1B sinds Gent zijn slag thuis haalde met play-offs en een competitie met 16.

Het bewijst nog maar eens dat de Pro League niet meteen een belangenvereniging is met de verbetering van het Belgisch voetbal in het algemeen op het oog. Iedereen heeft zijn eigen agenda en werkt voor eigen rekening. De koehandel die gisteren en vandaag een hoogtepunt heeft bereikt, zal die perceptie ook niet meteen veranderen.

Eens te meer staat niet de verbetering van het competitieformat van 1B voorop, maar wel de belangen van de grote clubs, die hun talenten sneller willen ontwikkelen om ze te laten doorstromen en een meerwaarde erop te creëren. Of denkt u dat 1B aantrekkelijker zal worden met acht jeugdteams en acht profclubs? Die laatsten moeten zwaar investeren in hun ploeg, terwijl het voor de 1A-clubs enkel voordelen oplevert.