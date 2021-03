🎥 Mourinho voorspelde in 2015 de blessures van Eden Hazard

"Ik denk dat mensen die in dit land houden van voetbal, ook houden van Eden Hazard. De manier waarop hij wedstrijd na wedstrijd wordt aangepakt door de tegenstanders en niet beschermd wordt door scheidsrechters... . Op die manier hebben we misschien op een dag geen Eden Hazard meer". Dat zei Mourinho in een interview in 2015 na een wedstrijd met Chelsea op Tottenham. Dat is zeer opvallend als je naar zijn blessurehistorie kijkt sinds hij bij Real Madrid speelt.

"People in love with football in this country people must be in love with Eden Hazard"



Mourinho was spot on here. pic.twitter.com/1Qx1gn7Mn6