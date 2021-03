Benteke spreekt over winterse interesse van Club Brugge en Antwerp: "Dat was in mijn ogen onmogelijk"

Christian Benteke heeft zich terug in de ploeg geknokt bij Crystal Palace. Nochtans had de aanvaller afgelopen winter de mogelijkheid om terug te keren naar België. Hij bevestigt dat er interesse was van twee clubs.

Club Brugge en Antwerp FC hebben geïnformeerd naar de voorwaarden van Christian Benteke. De landskampioen was concreet, maar de aanvaller vond het te vroeg om terug te keren naar België.

“Ik wist op voorhand al dat ik in Londen zou blijven”, legt Benteke uit in Het Laatste Nieuws. “Het is in mijn ogen onmogelijk om in de laatste dagen van de transfermarkt een beslissing te maken en halsoverkop te verhuizen. Ik moet ook aan mijn gezin denken.”

“Ik ben ik gevleid dat die clubs aan me denken. Het is niet onlogisch. De voorbije jaren kwamen met Steven Defour, Simon Mignolet, Nacer Chadli,... wel meerdere Rode Duivels terug naar België. Maar mijn verhaal in de Premier League is nog niet geschreven”

De Great Old zat rond de tafel met Kismet Eris, maar concreet werd het nooit. “Mijn zaakwaarnemer valt me alleen lastig als de interesse concreet is. Mijn vrienden sturen me wel eens geruchten door. Vaak komen ze met dingen waar ik zelfs niets van weet.”

“Ik ben ik gevleid dat die clubs aan me denken”, besluit Benteke. “Het is niet onlogisch. De voorbije jaren kwamen met Steven Defour, Simon Mignolet, Nacer Chadli,... wel meerdere Rode Duivels terug naar België. Maar mijn verhaal in de Premier League is nog niet geschreven.”