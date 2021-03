De Laet met hart op de tong: "Als fan vond ik een terugkeer van Lamkel Zé onmogelijk na alles wat hij gedaan had"

Didier Lamkel Zé was in een recent verleden persona non grata bij Antwerp FC. Ondertussen is de Kameroener niet meer weg te denken uit de rood-witte basiself. Ritchie De Laet legt uit waarom hij aanvankelijk tegen de terugkeer was.

Frank Vercauteren viste Didier Lamkel Zé - enkele dagen eerder verscheen hij nog met een shirt van RSC Anderlecht op de Bosuil - op om de blessure van Dieumerci Mbokani aan te vangen. De Kameroener verdween sindsdien niet meer uit de ploeg. “Al was ik een tegenstander van zijn terugkeer in de kern”, aldus Ritchie De Laet in Sport/Voetbalmagazine. “Waarom? Ik vond dat de groep goed in elkaar zat en dat dat dus niet nodig was.” Als speler, maar ook... als fan Maar de voormalige verdediger van Manchester United is eerst en vooral een fan van de Great Old. “Ook als supporter van Antwerp was ik geen voorstander van zijn terugkeer. Na alles wat hij gedaan had was dat als fan onmogelijk. Maar ondertussen zijn de brokken gelijmd.”