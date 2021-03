Frank Vercauteren kijkt uit naar het duel met Club Brugge: "We hebben laten zien dat we ze problemen kunnen bezorgen"

Antwerp speelt dit weekend een belangrijke wedstrijd op het veld van Club Brugge. Antwerp is de eerste achtervolger, maar het verschil met de leider is al 19 punten. Toch gelooft Frank Vercauteren in een goede afloop dit weekend.

Deze zondag ontvangt Club Brugge Antwerp. Op papier is het een wedstrijd tussen twee rivalen, maar vooral tussen de eerste en de tweede in het klassement. In werkelijkheid is er een kloof met 19 punten tussen de twee ploegen.

"19 punten? Ik kijk nooit naar het klassement," benadrukte Vercauteren op de persconferentie. "Ik weet gewoon dat ze boven ons staan. Nu zijn ze waar ze verdienen te staan. Of ik denk dat we nog terug kunnen komen? We hebben een goede reeks nodig om terug te komen."

Vercauteren analyseert vervolgens de vorm van zijn tegenstander: "Heb je hun wedstrijden gezien? Hun tweede helft in Gent en de eerste in Charleroi? Ze zijn de beste in België. Maar we hebben in de beker laten zien dat we ze problemen kunnen bezorgen. De drie goals die we tegen kregen deden ons pijn, maar nu is het een andere wedstrijd", aldus Vercauteren.