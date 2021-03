Gert Verheyen snapt Roberto Martinez niet: "Als we het hebben over uitblinkers in de Jupiler Pro League, hoort hij daarbij"

Roberto Martinez liet een opvallende selectie los op de wereld naar aanloop van de WK-kwalificatiewedstrijden. Ondanks een 32-koppige selectie, werd één man toch over het hoofd gezien door Gert Verheyen.

In een wekelijks terugkerende rubriek van Het Nieuwsblad laat Verheyen zijn licht schijnen op de selectie van de Rode Duivels. "Ritchie De Laet wordt altijd schromelijk over het hoofd gezien", klinkt het bij Verheyen.

De Laet werd al meermaals in de selectie gesuggereerd door Antwerp-fans en watchers van het Belgische voetbal, maar Martinez lijkt de seizoensrevelatie toch telkens te vergeten. "Hij kijkt naar de toekomst en kiest voor enkele jonge namen, maar zit nog steeds met een gouden generatie. Op een groot toernooi moet je dat toekomstgerichte aan de kant zetten. De Laet is een steengoede verdediger, een uitblinker bij de Belgische topploegen", is de lofrede van Verheyen voor Ritchie De Laet.

In de 32-koppige selectie van Martinez zitten met Boyata en Chadli ook enkele spelers die al enkele maanden geen minuut meer gevoetbald hebben. Ook Orel Mangala is geblesseerd maar is opgeroepen. Dat De Laet er nu niet bij zit, is waarschijnlijk een teken aan de wand dat hij dat onder Martinez ook nooit zal zijn.