Middenvelder Anderlecht opgeroepen voor zijn nationale ploeg, ook flankaanvaller Beerschot geselecteerd door zijn land

Josh Cullen is dit seizoen één van de sterkhouders op het middenveld van Anderlecht. De 24-jarige middenvelder werd vorige zomer overgenomen van West Ham en bij de Belgische club komt hij opnieuw helemaal boven water. Het levert hem nu ook een selectie op voor de Ierse nationale ploeg.

Ook Abdoulie Sanyang van Beerschot heeft goed nieuws gekregen. Tom Saintfiet heeft namelijk besloten om de flankaanvaller op te nemen in de selectie van Gambia. Beerschot maakte het nieuws via sociale media bekend.

Squad announced for FIFA 2022 World Cup qualifiers



29-player squad named for the three matches with first senior call-up for Gavin Bazunu 👏



24/03 | 🇷🇸 v 🇮🇪

27/03 | 🇮🇪 v 🇱🇺

30/03 | 🇶🇦 v 🇮🇪#COYBIG pic.twitter.com/JMJN0VNsGo