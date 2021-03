Bram Verbist over vreemd moment in zijn carrière: "Het overviel me, maar toch hapte ik toe"

OHL moet zondag vol aan de bak tegen KV Mechelen om kans te blijven maken op PO1. Keeperstrainer Bram Verbist heeft een groot aandeel in het succes van de ploeg.

In 2016 besloot Bram Verbist, nu 38, de schoenen aan de haak te hangen. “Ik was 33 en einde contract bij Utrecht. Ik belde Marc, toen coach van Beerschot-Wilrijk in eerste amateurklasse, met de vraag of hij geen keeper nodig had. Hij zei: ‘Nee, maar wil je hier geen keeperstrainer worden?’ Dat overviel me, in het besef dat dit het einde zou betekenen van mijn actieve carrière. Maar ik hapte toch toe”, vertelt Verbist aan HLN.

Brys is alvast tevreden van zijn keeperstrainer. “Het werd een geweldige meevaller”, vult Marc Brys aan. “Bram is een grote persoonlijkheid en ontpopte zich tot een gedreven en veeleisende keeperscoach. Maar hij is ook heel aimabel, ‘zijn’ doelmannen werken zich graag uit de naad voor hem. Het is geen toeval dat de keepers die hij trainde, een topseizoen kenden: Michaël Clepkens en later Rafael Romo bij Beerschot, Kenny Steppe bij Sint-Truiden en nu alweer Rafaël Romo die bij OHL op een ongekende hoogte speelt.”

Verbist houdt er zijn eigen methodes op na. “Ik laat de keepers niet eindeloos naar links en rechts en over balken huppelen, tot ze hangen te kotsen over de balustrade. Eerder korte, gerichte oefeningen, man-tegen-man-situaties, positiespel... Maar ik eis wel dat zij honderd procent bij de les zijn. En er moet concurrentie zijn, maar de sfeer moet ook goed zijn. Daarom ga ik in niet-coronatijden soms met de keepers samen gezellig lunchen.”