Philippe Clement heeft niet veel zin in de internationale onderbreking: "Wij hebben dan geen controle over de situatie"

Club Brugge heeft dit jaar al verschillende problemen gehad met het Coronavirus, en de internationale onderbreking wordt door Philippe Clement, de trainer van Club Brugge, niet gunstig onthaald.

Komende zondag ontvangt Club Brugge Antwerp en na deze wedstrijd begint de interlandbreak. Vier spelers van de club zijn opgeroepen voor de Rode Duivels, terwijl andere spelers naar andere landen zullen gaan. Uiteraard is het niet zonder risico met de huidige problemen door het coronavirus.

In een persconferentie sprak Philippe Clement over de spelers die de club zullen verlaten: "We moeten trots zijn, want onze spelers verdienen het," zei Clement. "Maar het moet ook gezegd worden dat dit een moeilijke periode is voor de ploegen en de trainers. Wij hebben namelijk geen controle dan over de situatie", legde de trainer uit.

"We zitten nu in een andere wereld. Het is al ingewikkeld is om met de bus naar Charleroi te gaan, dus wat is dat dan voor een ander land of een ander continent. We hebben richtlijnen in België, maar plots bestaan ze niet meer. We moeten wat consequenter zijn in onze beslissingen", aldus Clement.