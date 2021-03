Quadruple in aantocht? Scorende Kevin De Bruyne plaatst zich met Manchester City voor volgende ronde in de FA Cup

Manchester City beschikt na 24 zeges in hun laatste 25 wedstrijden over het nodige vertrouwen. Zaterdagavond gingen ze in de FA Cup op bezoek bij Everton op zoek naar het volgende succes. Het duurde even, maar uiteindelijk trokken ze opnieuw aan het langste eind.