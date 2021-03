Clement vol lof over Antwerp: "Vergeet niet dat dit Antwerp voor de titel speelt!"

Clement was natuurlijk ontgoocheld na het thuisverlies tegen Antwerp en sprak met niets dan lof over de tegenstander. Tegelijkertijd neemt hij zijn klasbak, Noa Lang, niets kwalijk na zijn rode kaart.

Clement kwam met een bedrukt gezicht de persruimte binnen en gaf direct zijn analyse van de wedstrijd. "Ik ben heel ontgoocheld. Je weet wat voor wedstrijd je gaat krijgen en dan nog schieten we tweemaal in onze eigen voet. De twee doelpunten die we tegenkrijgen waren zeker vermijdbaar. Antwerp zet een stevig blok, dat weet je op voorhand, gecombineerd met kracht, duels en snelle omschakeling. Vandaag hebben we dit blok niet kunnen ontwrichten. We liepen achter de feiten aan."

Vergeet niet dat dit Antwerp voor de titel speelt!

Clement had ook complimenten klaar voor Antwerp en zijn tegenstander in de dug-out Vercauteren: "Dat wij niet goed waren is ook de verdienste van Antwerp en van hun trainer. Elke kruimel die we lieten vallen pakten ze razendsnel op. Antwerp is een ploeg met veel kwaliteiten die goed hebben ingekocht en vergeet ook niet dat ze spelen voor de titel. Ze speelden vandaag een hele sterke en fysieke wedstrijd en dan verwacht ik meer van mijn spelers."

Lang kreeg ik de slotfase nog zijn tweede gele kaart en rood. Zo is hij geschorst voor de volgende wedstrijd. Clement neemt hem niets kwalijk: "Het was een fifty-fifty bal. Beide gaan naar de bal maar de verdediger van Antwerp (De Laet) was gewoon iets sneller. Ik neem hem niets kwalijk want het was geen 'domme reactie fase' maar in het duel. Dan kan dit gebeuren. Ik ben wel het veld op gegaan maar dat was om de gemoederen te bedaren."