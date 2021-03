Uitsluiting blijft niet zonder gevolgen: Noa Lang mist de wedstrijd tegen KV Kortrijk

Het werd een frustrerende zondagmiddag voor Club Brugge. Het verloor thuis met 0-2 tegen Antwerp en dat zorgde duidelijk voor frustratie. Noa Lang werd vlak voor het laatste fluitsignaal nog uitgesloten nadat hij zijn tweede gele kaart pakte en dat blijft niet zonder gevolgen.

Vlak na de pauze kreeg Lang zijn eerste gele kaart van de wedstrijd en in de 89e minuut kwam er daar nog een tweede bij nadat hij te laat op de bal was en fel doorging op Antwerp-verdediger Batubinsika. Twee keer geel is rood en dus kon de Nederlander iets vroeger als de rest gaan douchen.

Schorsing

Het was uiteindelijk zijn eerste gele kaart die al volstond voor een schorsing. Het wat zijn vijfde gele kaart van het seizoen en daardoor mist hij dus binnen twee weken het competitieduel tegen KV Kortrijk.

Toch heeft zijn tweede gele kaart ook nog invloed op het verdere verloop van zijn seizoen. Daardoor worden zijn eerste vier kaarten niet kwijtgeschonden en blijven die gewoon staan met als resultaat dat Lang de komende weken zal moeten blijven opletten.