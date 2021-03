Ritchie De Laet krijgt steun uit het voetbalwereldje: "Te weinig appreciatie voor mensen die uitblinken in Jupiler Pro League"

Geen Ritchie De Laet bij de Rode Duivels, dus nam de verdediger op zijn gekende manier sportieve wraak in het Jan Breydelstadion. Hij speelde opnieuw een ijzersterke wedstrijd en schonk zijn ploeg mee de drie punten tegen het ongenaakbare Club Brugge.

Voor een heleboel mensen is het opnieuw een raadsel. Waarom weigert Roberto Martinez hem op te roepen voor het nationale elftal? Ritchie De Laet speelt alle wedstrijden voor The Great Old, en doet dat ook op niveau. Toch kan niet iedereen zich daar in vinden, zo verklaarde analist Johan Boskamp eerder dat het een terechte keuze was.

Toch krijgt de 32-jarige Antwerpenaar ook steun vanuit het voetbalwereldje: “Er is te weinig appreciatie voor mensen die uitblinken in Jupiler Pro League”, vertelt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Flexibel en voorbeeldprof

Daarnaast vindt de voormalige aanvaller het ook een gemiste kans om hem niet op te roepen: “Met iemand als De Laet haal je er dan ook nog een zeer polyvalente speler bij, die minstens op vier posities kan spelen. En iemand die nooit zal klagen omdat hij niet mag spelen, maar die wel alles zal geven als Martinez hem nodig zou hebben. De Laet was één van de uitblinkers in de topper op Brugge: Secuur in de duels, maar ook snel in de omschakeling.”

Ritchie De Laet vertelde na de topper dat hij zich kan vinden in de keuze van Martinez en nu ook even zal genieten van welgekomen rust na een lang seizoen. Hij vindt dat de jonge snaken op deze manier eens kunnen proeven van het hoogste niveau.