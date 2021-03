Professional Refereeing Department herbekijkt de fases van het weekend en... is het met alles eens

Afgelopen weekend was er wederom een pak te doen rond enkele scheidsrechterlijke beslissingen. Het Professional Refereeing Department bekeek de fases in kwestie met het vergrootglas... en is het in alle gevallen eens met de scheidsrechters.

Het Professional Refereeing Department herbekeek vier fases. De meest opvallende uitleg komt er uit de wedstrijd tussen Royal Excel Mouscron en KV Oostende. Maxime D'Arpino van de Kustboys had altijd rood moeten krijgen voor een fout op Jean Onana. Ook het Professional Refereeing Department is het eens dat er een uitsluiting moest volgen, maar toch geven ze de scheidsrechter Bert Put het voordeel van de twijfel. "Er wordt geen VAR-interventie verwacht omdat de Oostende speler als eerste de bal speelt en omdat er geen hoge impact en intensiteit is bij het contact. Voor deze redenen maakt de scheidsrechter geen clear and obvious mistake." En Damien Marcq? Ook uit de wedstrijden KV Mechelen - OH Leuven en RSC Anderlecht - Zulte Waregem werden fases herbekeken. Zo werd onder meer geoordeeld dat de uitsluiting van Damien Marcq - voor de fout op Majeed Ashimeru - correct was. Na een VAR-interventie kreeg de aanvoerder van Essevee een rode in plaats van gele kaart.